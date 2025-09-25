«Un joueur fort» accepte de rejoindre l’OM : La grande annonce de De Zerbi !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Matt O'Riley fait partie des douze joueurs recrutés par l’Olympique de Marseille durant l’été. Présent en conférence de presse ce jeudi, Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, a salué l’arrivée de ce joueur clé, qui ne manquait pas de prétendants.

L’OM a frappé fort durant l’été en s’attachant les services de douze nouveaux joueurs : CJ Egan-Riley, Nayef Aguerd, Timothy Weah, Benjamin Pavard, Facundo Medina, Emerson Palmieri, Angel Gomes, Matt O’Riley, Arthur Vermeeren, Igor Paixão, Hamed Junior Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang.

« Il était courtisé dans d'autres championnats » Présent en conférence de presse ce jeudi, trois jours après le succès de l’OM contre le PSG et à la veille de défier Strasbourg, Roberto De Zerbi s’est notamment prononcé sur Matt O'Riley. « C'est un joueur qu'on suivait depuis longtemps avec Mehdi Benatia. Il était courtisé dans d'autres championnats, notamment avec d'autres équipes qui jouent la Ligue des champions. C'est un joueur fort qui comprend le football », savoure De Zerbi.