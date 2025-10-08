Chevalier - Donnarumma : La grosse annonce !

Arrive cet été pour 55M€, bonus compris, en provenance du LOSC, Lucas Chevalier connaît des débuts poussifs au PSG. Il faut dire que, comme le rappelle Jérôme Alonzo, succéder à Gianluigi Donnarumma n’a rien de facile. L’ancien Parisien reste toutefois optimiste.
Alonzo prend la défense de Chevalier
« Je pense qu’aujourd’hui, il n’est pas dans le chapeau 1, mais qu’il a tout pour y arriver dans les saisons à venir. Mais tu parles de Barça-PSG. Rappelez-vous avant avec (Kevin) Trapp dans les buts », lâche l’ancien gardien du PSG au micro de RMC avant de poursuivre.
«On le compare à un gardien immense»
« Moi, au bout de cinq minutes, j’étais certain que Trapp allait se déchirer. Tu vois bien que l’attitude, il ne l’avait pas. (…) Le caractère, pour jouer au Paris Saint-Germain, tu l’as ou tu ne l’as pas. Est-ce que Lucas Chevalier finira par l’avoir ? Je pense que oui, mais aujourd’hui, on le compare à un gardien immense et qui était là, il y a quelques semaines encore. C’est compliqué pour lui », ajoute Jérôme Alonzo.