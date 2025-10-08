Chevalier - Donnarumma : La grosse annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrive cet été pour 55M€, bonus compris, en provenance du LOSC, Lucas Chevalier connaît des débuts poussifs au PSG. Il faut dire que, comme le rappelle Jérôme Alonzo, succéder à Gianluigi Donnarumma n’a rien de facile. L’ancien Parisien reste toutefois optimiste.

Et alors que les débuts du portier français sont critiqués, Jérôme Alonzo rappelle qu'il est difficile de passer après Gianluigi Donnarumma.

Alonzo prend la défense de Chevalier « Je pense qu’aujourd’hui, il n’est pas dans le chapeau 1, mais qu’il a tout pour y arriver dans les saisons à venir. Mais tu parles de Barça-PSG. Rappelez-vous avant avec (Kevin) Trapp dans les buts », lâche l’ancien gardien du PSG au micro de RMC avant de poursuivre.