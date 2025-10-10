Adrien Rabiot dévoile sa nouvelle relation à l’étranger !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les dernières heures du mercato, Adrien Rabiot s'est engagé avec l'AC Milan où il retrouve un certain Massimiliano Allegri, qui était déjà son entraîneur à la Juventus. Et l'ancien milieu de terrain de l'OM se réjouit de cette relation avec son coach.

Placé sur la liste des transferts à l'OM le 19 août dernier, Adrien Rabiot avait dû attendre la dernière journée du mercato pour trouver une porte de sortie. Il s'est alors engagé avec l'AC Milan où il retrouve son ancien entraîneur Massimiliano Allegri. Et leur relation est toujours excellente.

Rabiot s'enflamme pour Allegri « J’ai toujours eu une excellente relation avec Allegri. Nous nous ressemblons et j’apprécie vraiment cela sur le plan humain. Nous nous appelions et nous nous écrivions souvent, même la saison dernière. Il y avait déjà eu des contacts avec Milan l’an dernier, mais sans succès. Cet été, ils se sont manifestés au début de l’été et sont revenus sur le devant de la scène après le problème de Marseille. C’était le bon moment pour tout le monde », assure-t-il dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport avant de poursuivre.