Adrien Rabiot dévoile sa nouvelle relation à l’étranger !

Dans les dernières heures du mercato, Adrien Rabiot s'est engagé avec l'AC Milan où il retrouve un certain Massimiliano Allegri, qui était déjà son entraîneur à la Juventus. Et l'ancien milieu de terrain de l'OM se réjouit de cette relation avec son coach.
Placé sur la liste des transferts à l'OM le 19 août dernier, Adrien Rabiot avait dû attendre la dernière journée du mercato pour trouver une porte de sortie. Il s'est alors engagé avec l'AC Milan où il retrouve son ancien entraîneur Massimiliano Allegri. Et leur relation est toujours excellente.
Rabiot s'enflamme pour Allegri
« J’ai toujours eu une excellente relation avec Allegri. Nous nous ressemblons et j’apprécie vraiment cela sur le plan humain. Nous nous appelions et nous nous écrivions souvent, même la saison dernière. Il y avait déjà eu des contacts avec Milan l’an dernier, mais sans succès. Cet été, ils se sont manifestés au début de l’été et sont revenus sur le devant de la scène après le problème de Marseille. C’était le bon moment pour tout le monde », assure-t-il dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport avant de poursuivre.
« Il a toujours été très déterminé. C’est un gagnant. Il a toujours soif de victoire et il est très passionné. J’aime ça, car je suis comme ça aussi. Je ne pense pas qu’il cherche la revanche, car c’est un entraîneur qui a beaucoup gagné et qui est respecté dans le monde du football. Je pense qu’il veut montrer qu’il a la capacité de mener une équipe à la victoire. Et si Milan l’a recruté, c’est parce qu’ils savent qu’il peut accomplir de grandes choses », ajoute Adrien Rabiot.