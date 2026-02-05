Ce champion du monde 1998 assume son (très gros) salaire : «En France, c'est honteux de gagner de l'argent»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au fil des années, les salaires des footballeurs deviennent de plus en plus important, un changement qu’avaient déjà pu constater les champions du monde 1998. L’un d’eux s’était exprimé sur le sujet il y a quelques années, reconnaissant la folie de certains montants tout en assumant l’argent récolté durant sa carrière.

Le 12 juillet 1998, l’équipe de France de football remportait la première Coupe du monde de son histoire en battant le Brésil (3-0). De quoi permettre aux joueurs d’Aimé Jacquet de changer de statut, devenant de véritables stars. Si certains ont profité de l’événement pour se faire remarquer aux yeux du monde, d’autres internationaux évoluaient déjà dans de grands clubs européens, à l’instar de Frank Lebœuf, parti à Chelsea deux ans avant la compétition organisée dans l’Hexagone.

«Il n'y avait plus d'argent» : Les débuts miraculeux d'un champion du monde 1998, «ça part de nulle part» https://t.co/wckTRqiNJB — le10sport (@le10sport) February 3, 2026

« Avec cet argent, je me suis fait plaisir » Ce transfert vers la Premier League avait permis à l’ancien défenseur des Bleus de revoir son salaire à la hausse, ce qu’il assume. « De Strasbourg à Chelsea, j'ai quadruplé mon salaire et c'est le club qui payait mes impôts, je gagnais 130 000 euros par mois. C'était déjà honteux par rapport à Michel Platini qui gagnait beaucoup moins. Avec cet argent, je me suis fait plaisir. J'ai construit une super maison avec piscine intérieure à Aix-en-Provence. Certains disaient que j'avais pris la grosse tête mais, pour moi, c'était juste de l'investissement. En France, c'est honteux de gagner de l'argent. Je n'ai aucun problème pour parler d'argent. Quand je suis parti jouer au Qatar, ce n'était pas pour ses dunes de sable, mais pour remplir mon compte en banque », confiait Lebœuf, interrogé par le magazine Closer en 2021.