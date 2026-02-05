«Il a vécu des choses...» Le quotidien difficile de Kylian Mbappé raconté par sa famille

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui âgé de 27 ans, Kylian Mbappé est l'une des plus grandes stars actuelles du football. L'attaquant fait ainsi le bonheur du Real Madrid et de l'équipe de France et forcément, son quotidien a de quoi en faire fantasmer plus d'un. A raison ? Pas vraiment si l'on en croit les propos des proches de Kylian Mbappé.

Le métier de footballeur fait rêver plus d'un jeune. Qui ne rêverait pas d'être à la place de Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Lionel Messi et compagnie ? Le train de vie des stars du ballon rond fait ainsi des envieux, mais le fait est que la réalité serait finalement bien différente de celle qu'on peut penser. En effet, le quotidien d'une star du football s'accompagnerait de nombreuses et grosses difficultés. Ce n'est pas Wilfried Mbappé qui dira le contraire, lui qui accompagne Kylian Mbappé depuis le début de sa carrière.

« Qui est prêt à ça ? Personne » Devenu plus qu'un simple joueur de football, Kylian Mbappé est aujourd'hui une véritable star. Mais voilà qu'il ne serait pas si facile de vivre avec ce statut. C'est ce qu'a raconté son père lors d'un entretien accordé à Clique, expliquant alors concernant le quotidien de Mbappé : « Tout le monde n'est pas fait pour être le meilleur. Tout le monde n'est pas fait pour supporter tout ce qu'il faut supporter pour être le meilleur. Aujourd'hui, quand je le vois, je me lève et j'applaudis parce que il a vécu des choses que même moi je ne sais pas si je serais capable de les vivre. Lesquelles ? Tout ce qu'il vit tous les jours, 24h/24. Toutes les heures, toutes les secondes, on parle de lui. Qui est prêt à ça ? Personne ».