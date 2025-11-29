Neymar «emmerdé» au PSG, la grosse révélation !

Alexis Brunet

Pendant plusieurs saisons, Alexandre Letellier a côtoyé de très grandes stars au PSG, à commencer par Neymar. Selon le portier, le Brésilien était vraiment un joueur à part, capable de se sortir de la moindre situation. Troisième gardien dans la hiérarchie parisienne alors, le tout jeune retraité cherchait à emmerder l’ancien joueur de Santos afin qu’il ne s’ennuie pas.

Récemment, Alexandre Letellier a annoncé sa retraite à 34 ans. L’ancien gardien de but est passé par de nombreux clubs français, mais surtout par le PSG, de 2020 à 2024. Une consécration pour ce dernier qui avait été formé au sein du club de la capitale.

« Il se sort de situations incroyables » Pour L’Équipe, Alexandre Letellier est revenu sur sa carrière et notamment certains de ses souvenirs au PSG. Selon l’ancien portier, Neymar est le joueur le plus impressionnant qu’il a vu et de très loin. « Je dirais que le plus impressionnant, c'est Neymar. Je me rappelle m'être fait la réflexion plusieurs fois, quand on faisait des petits jeux réduits : des moments où tu vois qu'il y a deux mecs sur lui, dans un coin, et tu te dis : "Il est mort, le ballon va sortir". Tu commences limite à anticiper, à prendre un ballon pour recommencer le jeu... En fait non, il se sort de situations incroyables. Tu as l'impression que le jeu va vite pour nous, mais pour lui ça va au ralenti, et c'est pour ça qu'il arrive à sortir des gestes incroyables. »