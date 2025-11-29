Mission impossible au PSG, Luis Enrique balance cash !

Alexis Brunet

Ce samedi, le PSG n’a pas réussi à s’imposer face à l’AS Monaco. Le club de la capitale s’est incliné 1-0 à cause d’un but de Takumi Minamino. Selon Luis Enrique, le champion de France ne méritait pas du tout de remporter les trois points, à cause des trop nombreuses imprécisions des partenaires de Fabian Ruiz.

Après sa victoire contre Tottenham mercredi soir (5-3), le PSG retrouvait le chemin de la Ligue 1 ce samedi face à l’AS Monaco. Malheureusement, les coéquipiers de Warren Zaïre-Emery n’ont pas connu le même succès que face aux Spurs, puisqu’ils se sont inclinés 1-0 sur un but de Takumi Minamino.

« C'est impossible de gagner » Après la rencontre, face à l’AS Monaco, Luis Enrique s’est présenté au micro de beIN SPORTS. Le technicien du PSG s’est montré fataliste, son équipe ne méritait pas de gagner selon lui. « Quand tu fais un match comme ça avec plein d'imprécisions et d'erreurs, c'est impossible de gagner. C'est comme ça, il faut accepter le niveau qu'on a montré aujourd'hui. Je dois revoir le match pour l'analyser vraiment. »