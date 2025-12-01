L’OM vire une star, c’est le choc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Adrien Rabiot était parti pour disposer d’un rôle de leader à l’OM cette saison. Néanmoins, son altercation avec Jonathan Rowe a coupé court aux aspirations de Roberto De Zerbi avec l’international français. Transféré à l’AC Milan, Rabiot fait le bonheur de Massimiliano Allegri qui a dressé un constat clair.

Le 15 août dernier, l’OM lançait sa saison face à l’adversaire contre lequel elle avait terminé la précédente : le Stade Rennais. Cette fois-ci, ce ne fut pas une victoire sur le score de 4 buts à 2, mais une défaite (0-1) aux lourdes conséquences. Dans le vestiaire du Roazhon Park, le ton était monté et les esprits se sont échauffés. Plus particulièrement Adrien Rabiot et Jonathan Rowe qui en étaient venus aux mains.

La bagarre avant le divorce Une altercation d’une « violence inouïe » selon le discours tenu par Pablo Longoria à l’AFP dans la foulée des faits. Cette bagarre a engendré les mises à l’écart des deux protagonistes puis leurs transferts en Serie A du côté de Bologne pour Jonathan Rowe et de l’AC Milan pour Adrien Rabiot. L’occasion pour l’international français de retrouver Massimiliano Allegri qu’il a connu à la Juventus entre 2022 et 2024.