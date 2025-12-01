Coup de coeur à l'OM : Laure Boulleau a un nouveau chouchou !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

L'été dernier, l'OM n'a pas hésité à renouer avec un joueur qui avait marqué les esprits à Marseille. En effet, Pierre-Emerick Aubameyang a refait son apparition un an après son départ. L'international gabonais de 36 ans reste un élément qui peut se montrer très efficace sur le terrain, comme lors du dernier match de Ligue des champions face à Newcastle. Ce qui n'a pas échappé à Laure Boulleau, totalement séduite par les qualités de Pierre-Emerick Aubameyang.

De retour à l'OM, Pierre-Emerick Aubameyang débarque dans une équipe qui présente plus de garanties cette fois. Le club veut jouer le titre en Ligue 1 et avancer en Ligue des champions. A 36 ans, il est encore capable de trouver régulièrement le chemin des filets, ce qui impressionne Laure Boulleau.

« Je suis presque abasourdie par son niveau de jeu » Auteur d'un doublé face à Newcastle mardi dernier, Pierre-Emerick Aubameyang fait un début de saison exemplaire. Il apporte régulièrement son aide à l'équipe, lui qui a inscrit 8 buts cette saison en 17 matches. « Si Aubameyang me surprend ? Je suis presque abasourdie par son niveau de jeu. Quand tu marques des buts et que tu fais gagner ton équipe en Ligue des Champions (contre Newcastle), c'est que tu as un très très bon niveau. Il a encore été bon hier (contre Toulouse). Malgré le résultat, j'ai trouvé qu'il avait été décisif. Il est en forme physiquement. Vu son âge, il est hyper pro, sur tous les à-côtés du foot » réagit Laure Boulleau pour le Canal Football Club.