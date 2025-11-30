OM : Il dénonce un malaise avec Aubameyang !

Lors de son passage à l'AS Monaco, Layvin Kurzawa a évolué pendant moins de sept mois avec Pierre-Emerick Aubameyang. Toutefois, sa cohabitation avec l'actuel buteur de l'OM l'a particulièrement marqué. Comme il l'a avoué lui-même, Layvin Kurzawa a beaucoup rigolé aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang, mais il a également vécu un malaise avec lui.
Kurzawa balance sur sa cohabitation avec Aubameyang
Passé par l'AS Monaco entre le 6 juillet 2010 et le 30 janvier 2011, Pierre-Emerick Aubameyang a joué pendant moins de sept mois avec Layvin Kurzawa. Et à en croire l'ancien latéral gauche du PSG, il a vécu des moments mémorables avec l'actuel buteur de l'OM. S'il a beaucoup rigolé avec Pierre-Emerick Aubameyang, Layvin Kurzawa a également vécu un malaise à ses côtés.
«Je n’étais pas du tout à l’aise»
« As-tu une anecdote qui te revient en tête de tes années monégasques ? (Il réfléchit) Peut-être le jour où j’ai dû chanter la première fois pour mon bizutage. A cette époque-là, il y avait Pierre-Emerick Aubameyang, et c’est peut-être cette période où j’ai le plus rigolé dans le vestiaire pro’. Il y avait toute une communauté africaine avec Mahamadou Diarra, Nicolas Nkoulou, Pascal Feindouno, Cédric Mongongu, Igor Lolo, Jean-Jacques Gosso… et moi j’étais tout le temps avec eux, j’étais le petit ! Chaque moment du repas, c’était tellement marrant. Je me souviens que j’avais chanté et je n’étais pas du tout à l’aise », a raconté Layvin Kurzawa lors d'un entretien accordé à l'AS Monaco.