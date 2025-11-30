OM : Il dénonce un malaise avec Aubameyang !

Amadou Diawara

Lors de son passage à l'AS Monaco, Layvin Kurzawa a évolué pendant moins de sept mois avec Pierre-Emerick Aubameyang. Toutefois, sa cohabitation avec l'actuel buteur de l'OM l'a particulièrement marqué. Comme il l'a avoué lui-même, Layvin Kurzawa a beaucoup rigolé aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang, mais il a également vécu un malaise avec lui.

Arrivé lors de l'été 2017 à l'AS Monaco, Layvin Kurzawa a évolué pendant huit saisons sur le Rocher. Et il a eu la possibilité de cohabiter pendant quelques mois avec Pierre-Emerick Aubameyang.

Kurzawa balance sur sa cohabitation avec Aubameyang Passé par l'AS Monaco entre le 6 juillet 2010 et le 30 janvier 2011, Pierre-Emerick Aubameyang a joué pendant moins de sept mois avec Layvin Kurzawa. Et à en croire l'ancien latéral gauche du PSG, il a vécu des moments mémorables avec l'actuel buteur de l'OM. S'il a beaucoup rigolé avec Pierre-Emerick Aubameyang, Layvin Kurzawa a également vécu un malaise à ses côtés.