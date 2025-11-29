OM : Greenwood va faire une grande annonce et changer d'équipe !

Longtemps banni en Angleterre, Mason Greenwood semble toutefois inverser la tendance depuis quelques semaines comme le souligne Troy Deeney qui explique même que si le numéro 10 de l'OM venait à s'excuser publiquement, un retour en sélection serait possible.
Alors qu'il n'est plus le bienvenu en sélection anglaise, Mason Greenwood suscite toutefois un intérêt accru de l'autre côté de la Manche grâce à ses prestations à l'OM. Et pour Troy Deeney, si le Marseillais présentait des excuses publiques après les accusations dont il a fait l'objet, la porte pourrait s'ouvrir pour un retour chez les Three Lions.
Greenwood invité à prendre la parole
« En réalité, il ne doit aucune explication aux supporters de football. C'est à ses amis et à sa famille qu'il doit faire ses preuves. Mais s'il souhaite revenir en équipe d'Angleterre, il doit s'exprimer publiquement, prouver qu'il est digne de porter le maillot anglais et montrer qu'on peut lui faire confiance. Rétablir la confiance est la seule façon d'y parvenir, mais c'est une tâche extrêmement difficile. Il serait très éprouvant pour Greenwood lui-même d'avoir à faire face à un examen aussi minutieux et justifié », écrit-il dans sa chronique pour The Sun avant de poursuivre.
«C'est la seule façon pour l'Angleterre et la FA d'autoriser Greenwood à revenir»
« C'est la seule façon pour l'Angleterre et la FA d'autoriser Greenwood, qui n'a disputé qu'un seul match international, à revenir dans l'équipe des Three Lions. Si Greenwood est capable d'affronter cette situation et de la surmonter, il mérite une seconde chance avec l'Angleterre. S'il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière, cela créerait un dangereux précédent. Cela reviendrait à dire que toute erreur dans votre vie personnelle vous exclut définitivement. Quant à savoir s'il souhaite cette chance, c'est une autre question », ajoute Troy Deeney.