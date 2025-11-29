OM : Greenwood va faire une grande annonce et changer d'équipe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps banni en Angleterre, Mason Greenwood semble toutefois inverser la tendance depuis quelques semaines comme le souligne Troy Deeney qui explique même que si le numéro 10 de l'OM venait à s'excuser publiquement, un retour en sélection serait possible.

Alors qu'il n'est plus le bienvenu en sélection anglaise, Mason Greenwood suscite toutefois un intérêt accru de l'autre côté de la Manche grâce à ses prestations à l'OM. Et pour Troy Deeney, si le Marseillais présentait des excuses publiques après les accusations dont il a fait l'objet, la porte pourrait s'ouvrir pour un retour chez les Three Lions.

Greenwood invité à prendre la parole « En réalité, il ne doit aucune explication aux supporters de football. C'est à ses amis et à sa famille qu'il doit faire ses preuves. Mais s'il souhaite revenir en équipe d'Angleterre, il doit s'exprimer publiquement, prouver qu'il est digne de porter le maillot anglais et montrer qu'on peut lui faire confiance. Rétablir la confiance est la seule façon d'y parvenir, mais c'est une tâche extrêmement difficile. Il serait très éprouvant pour Greenwood lui-même d'avoir à faire face à un examen aussi minutieux et justifié », écrit-il dans sa chronique pour The Sun avant de poursuivre.