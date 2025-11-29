Transfert à l’OM - Rabiot : Les retrouvailles annoncées !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé au départ par l’OM suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe en août dernier, Adrien Rabiot a finalement été transféré au Milan AC où il a retrouvé son ancien mentor de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri. Et Rabiot explique d’ailleurs que le coach italien avait annoncé ces retrouvailles depuis un moment…

Le 15 août dernier, alors que l’OM venait de s’incliner à Rennes pour la première journée de championnat, une bagarre avait éclaté dans le vestiaire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. La sanction a été radicale : les dirigeants marseillais ont placé les deux joueurs sur la liste des transferts, et Rabiot a donc signé au Milan AC an fin de mercato estival. Il y a retrouvé Massimiliano Allegri, qui avait été son entraîneur à la Juventus Turin avant qu’il ne rejoigne l’OM.

Allegri a forcé pour Rabiot Interrogé par la Gazzetta dello Sport, Rabiot annonce d’ailleurs que le Milan AC le courtisait avec insistance pendant tout le temps de son passage à l’OM : « Milan m’avait déjà approché l’an dernier, alors que j’étais libre de tout contrat, et nous avions discuté. L’équipe aurait-elle fait mieux que huitième avec moi ? Je ne sais pas, mais vu nos résultats actuels, je dirais que je suis arrivé à Milanello au bon moment. Les Rossoneri me voulaient aussi en juillet, quand j’étais à Marseille, mais c’était difficile pour moi de partir », a-t-il confié.