Laure Boulleau : L’erreur à Marseille qui coûte cher…

Proche d’empocher les trois points contre Toulouse, et donc de prendre la tête de la Ligue 1 après la défaite du PSG à Monaco, l’OM a finalement concédé le match nul dans les derniers instants de la partie (2-2). Pour Laure Boulleau, Roberto De Zerbi a sa part de responsabilité dans ce résultat.
Avec la défaite du PSG sur la pelouse de l’AS Monaco (0-1), l’Olympique de Marseille avait l’occasion de réaliser un gros coup face au TFC. Et la bande à Roberto De Zerbi a bien cru pouvoir prendre la tête de la Ligue 1 jusqu’à l’égalisation toulousaine signée Santiago Hidalgo dans le temps additionnel.
« Quand la pression monte, je trouve que le coaching de De Zerbi est moins bon »
Pour Laure Boulleau, Roberto De Zerbi a sa part de responsabilité dans cette contreperformance au Vélodrome. « Quand la pression monte, je trouve que le coaching de De Zerbi est moins bon. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a une gestion émotionnelle qui n'est pas idoine. Les changements d'hier (samedi), ce n'est pas la première fois », constate l’ancienne joueuse du PSG, sur le plateau du Canal Football Club.
« Il a complètement déstabilisé sa défense »
« Les joueurs sont responsables, ok, mais je trouve qu'il a complètement déstabilisé sa défense » poursuit Laure Boulleau, estimant que l’entraîneur de l’OM a fait une erreur en sortant Nayef Aguerd et Emerson durant la partie. Et de conclure : « Ils ont pris un but idiot sur une touche, et ça montre qu'au niveau émotionnel, il faut qu'il arrive à progresser ».