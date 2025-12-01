Laure Boulleau : L’erreur à Marseille qui coûte cher…

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Proche d’empocher les trois points contre Toulouse, et donc de prendre la tête de la Ligue 1 après la défaite du PSG à Monaco, l’OM a finalement concédé le match nul dans les derniers instants de la partie (2-2). Pour Laure Boulleau, Roberto De Zerbi a sa part de responsabilité dans ce résultat.

Avec la défaite du PSG sur la pelouse de l’AS Monaco (0-1), l’Olympique de Marseille avait l’occasion de réaliser un gros coup face au TFC. Et la bande à Roberto De Zerbi a bien cru pouvoir prendre la tête de la Ligue 1 jusqu’à l’égalisation toulousaine signée Santiago Hidalgo dans le temps additionnel.

« Quand la pression monte, je trouve que le coaching de De Zerbi est moins bon » Pour Laure Boulleau, Roberto De Zerbi a sa part de responsabilité dans cette contreperformance au Vélodrome. « Quand la pression monte, je trouve que le coaching de De Zerbi est moins bon. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a une gestion émotionnelle qui n'est pas idoine. Les changements d'hier (samedi), ce n'est pas la première fois », constate l’ancienne joueuse du PSG, sur le plateau du Canal Football Club.