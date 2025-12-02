Mercato : L'OM reçoit une réponse cash à 34M€ !

Actuellement, Matt O'Riley n'est que prêté par Brighton à l'OM. Une situation qui pourrait toutefois rapidement évoluer. En effet, si le Danois n'a pas d'option d'achat, il est tout de même question de la volonté des Phocéens de le transférer définitivement. Mais voilà qu'il faudra sortir le chéquier pour s'offrir O'Riley.
L'été dernier, l'OM a une fois n'est pas coutume était très actif sur le marché des transferts. Parmi les nombreuses recrues ayant rejoint l'effectif de Roberto De Zerbi, on retrouve notamment Matt O'Riley. Le Danois a ainsi été prêté par Brighton. Un prêt qui pourrait toutefois prochainement se transformer en transfert définitif pour le milieu de terrain de 25 ans.
Bientôt un transfert définitif ?
Prochainement, Matt O'Riley pourrait devenir un joueur de l'OM à part entière. Football Insider a confirmé cela, expliquant que le club phocéen voudrait s'offrir définitivement le joueur prêté actuellement par Brighton. Heureux à Marseille, O'Riley pourrait donc s'installer sur la durée, d'autant que les Seagulls ne s'opposeront pas à sa vente. A condition toutefois d'y mettre le prix...
Brighton gourmand pour O'Riley !
Alors que Brighton ne devrait donc pas retenir Matt O'Riley, ce n'est pas pour autant que le Danois sera bradé. L'OM saurait même déjà à quoi s'en tenir pour le transfert du milieu de terrain. Ainsi, selon le média britannique, il faudrait compter un chèque de l'ordre de 34M€ pour envisager un transfert d'O'Riley. A suivre...