Mercato : L'OM reçoit une réponse cash à 34M€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement, Matt O'Riley n'est que prêté par Brighton à l'OM. Une situation qui pourrait toutefois rapidement évoluer. En effet, si le Danois n'a pas d'option d'achat, il est tout de même question de la volonté des Phocéens de le transférer définitivement. Mais voilà qu'il faudra sortir le chéquier pour s'offrir O'Riley.

L'été dernier, l'OM a une fois n'est pas coutume était très actif sur le marché des transferts. Parmi les nombreuses recrues ayant rejoint l'effectif de Roberto De Zerbi, on retrouve notamment Matt O'Riley. Le Danois a ainsi été prêté par Brighton. Un prêt qui pourrait toutefois prochainement se transformer en transfert définitif pour le milieu de terrain de 25 ans.

Bientôt un transfert définitif ? Prochainement, Matt O'Riley pourrait devenir un joueur de l'OM à part entière. Football Insider a confirmé cela, expliquant que le club phocéen voudrait s'offrir définitivement le joueur prêté actuellement par Brighton. Heureux à Marseille, O'Riley pourrait donc s'installer sur la durée, d'autant que les Seagulls ne s'opposeront pas à sa vente. A condition toutefois d'y mettre le prix...