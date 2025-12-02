OM - Signature d’un buteur : Le clash en coulisses !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l'OM en toute fin de mercato estival 2007, Matt Moussilou avait donc décidé de quitter l'OGC Nice contre l'avis de son coach de l'époque, Frédéric Antonetti. Et le buteur congolais s'est confié sur la grosse colère du technicien azuréen au moment de son départ à l'OM...

Brièvement passé par l'OM en prêt entre août et novembre 2007, Matt Moussilou n'aura pas marqué les esprits au sein du club phocéen. Loin de là. Mais pire encore, l'ancien buteur congolais s'était clashé avec Frédéric Antonetti au moment de son départ de l'OGC Nice pour l'OM à cette époque comme il le raconte à Histoires de foot.

Le malaise avec Antonetti « La dernière semaine de août, Antonetti me met dans ses plans, le club met au courant que je suis sollicité par Marseille et que j’ai donné mon accord, mais Antonetti apprend ça en décalé », indique Matt Moussilou, dont la décision de partir à l'OM n'a pas du tout été comprise par le coach niçois de l'époque.