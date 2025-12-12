Lionel Messi : L’annonce inattendue de l’OM !

Ces dernières années, l'OM n'a pas hésité à souvent renouveler son effectif lors des périodes de mercato. L'an dernier, le club a accueilli Geronimo Rulli, un gardien d'expérience qui côtoie régulièrement Lionel Messi en sélection. La légende argentine fait évidemment partie de ses meilleures rencontres mais il a osé la comparaison avec Mason Greenwood !
Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 l'an dernier, à égalité avec Ousmane Dembélé en nombre de buts, Mason Greenwood est parti sur des bases très solides pour cet exercice 2025-2026. A l'OM, l'attaquant anglais a pris ses marques et ses qualités sont appréciées de tous. Geronimo Rulli évoque même Lionel Messi en listant ses qualités.
Lionel Messi à l'OM ?
A 24 ans, Mason Greenwood présente actuellement des qualités qui font du bien à l'OM. L'Anglais a inscrit 13 buts en 20 matches depuis le début de la saison, un bilan très satisfaisant. « Mason est l'un des meilleurs coéquipiers que j'ai pu avoir dans ma carrière. J'ai eu beaucoup de bons joueurs, des joueurs spectaculaires aussi dans ma sélection. Après Léo Messi qui est dans une autre galaxie, Mason est capable de tout faire. De frapper du pied droit, du pied gauche, il va vite, il est intelligent » confirme Geronimo Rulli en conférence de presse.
Mason Greenwood répond présent à l'OM
Parfois critiqué, Mason Greenwood semble être monté d'un cran cette saison en participant davantage au jeu collectif de l'OM. L'attaquant anglais fait l'unanimité auprès du vestiaire, notamment pour le gardien argentin qui fait preuve d'expérience. « Il a commencé à travailler plus pour l'équipe. Le Mason d'aujourd'hui est complètement différent de celui qui est arrivé la saison dernière. Il a pris la responsabilité d'être l'un des meilleurs joueurs de la Ligue 1 et il est en train de bien faire. J'ai une bonne relation avec Mason. On travaille aussi beaucoup ensemble, sur les pénaltys. C'est un bon coéquipier pour s'entraîner ! » poursuit Rulli.