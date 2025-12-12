Lionel Messi : L’annonce inattendue de l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces dernières années, l'OM n'a pas hésité à souvent renouveler son effectif lors des périodes de mercato. L'an dernier, le club a accueilli Geronimo Rulli, un gardien d'expérience qui côtoie régulièrement Lionel Messi en sélection. La légende argentine fait évidemment partie de ses meilleures rencontres mais il a osé la comparaison avec Mason Greenwood !

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 l'an dernier, à égalité avec Ousmane Dembélé en nombre de buts, Mason Greenwood est parti sur des bases très solides pour cet exercice 2025-2026. A l'OM, l'attaquant anglais a pris ses marques et ses qualités sont appréciées de tous. Geronimo Rulli évoque même Lionel Messi en listant ses qualités.

Lionel Messi à l'OM ? A 24 ans, Mason Greenwood présente actuellement des qualités qui font du bien à l'OM. L'Anglais a inscrit 13 buts en 20 matches depuis le début de la saison, un bilan très satisfaisant. « Mason est l'un des meilleurs coéquipiers que j'ai pu avoir dans ma carrière. J'ai eu beaucoup de bons joueurs, des joueurs spectaculaires aussi dans ma sélection. Après Léo Messi qui est dans une autre galaxie, Mason est capable de tout faire. De frapper du pied droit, du pied gauche, il va vite, il est intelligent » confirme Geronimo Rulli en conférence de presse.