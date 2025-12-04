«Torture» à l'OM : La nouvelle grande annonce !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce vendredi soir, le LOSC accueille l'OM, un choc de Ligue 1 qui sera forcément particulier pour Chancel Mbemba. A l'aube de ses retrouvailles avec le club phocéen, le Dogue s'est exprimé récemment sur son calvaire vécu la saison dernière à Marseille. Des propos qui n'ont pas échappé à Bruno Génésio, réagissant à ce qu'a ainsi pu dire Mbemba.

Indésirable à l'OM, Chancel Mbemba était invité à partir à l'été 2024. Mais voilà que le Congolais n'a pas voulu se laisser faire et c'est parti au clash. Le désormais défenseur central du LOSC s'est retrouvé complètement mis à l'écart pendant toute la saison dernière. Mbemba a alors vécu un véritable calvaire à l'OM, lui qui n'a pas hésité à parler de « torture ».

« Une année de torture dans la presse, de la torture morale » Interrogé par le Canal Football Club, Chancel Mbemba avait en effet balancé sur son traitement à l'OM. C'est ainsi que le Congolais avait expliqué : « Moi, j’ai subi une année de torture dans la presse, de la torture morale, mais je ne sais pas, je ne sais pas... ».