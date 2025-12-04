Frayeur à l'OM : Le joueur qui fait trembler De Zerbi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Arrivé en 2024 à l'OM en provenance de l'Ajax Amsterdam, Geronimo Rulli n'aura pas mis longtemps avant de mettre tout le monde d'accord dans ses buts. Dernier rempart du club phocéen, l'Argentin est impressionnant sur sa ligne. Mais voilà qu'à certaines reprises, Rulli fait vivre quelques sueurs froides à Roberto De Zerbi.

Avec 14 buts encaissés cette saison en Ligue 1, l'OM est l'une des meilleures défenses du championnat. Le club phocéen le doit notamment grandement à Geronimo Rulli. Gardien de but olympien, l'Argentin multiplie les miracles dans ses cages. Roberto De Zerbi n'a d'ailleurs pas caché son admiration pour Rulli, malgré quelques frayeurs à cause de ce dernier.

« Geronimo nous a déjà donné énormément de choses et de points cette saison » En conférence de presse ce jeudi, Roberto De Zerbi a été interrogé sur Geronimo Rulli. L'entraîneur de l'OM a alors confié à propos de son gardien argentin : « Ce que je préfère chez Rulli ? La personnalité. J’aime sa personnalité, son courage. Il est toujours prêt à faire quelque chose en plus plutôt qu’en moins. Sur le but contre Toulouse, il lit mal la trajectoire. S’il l’avait mieux lue, il aurait fait deux pas en avant au lieu de les faire en arrière. Mais Geronimo nous a déjà donné énormément de choses et de points cette saison ».