Samir Nasri entraîneur de l’OM : Il prend des décisions radicales !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce vendredi soir, l’OM a manqué l’occasion de prendre la tête de la Ligue 1, s’inclinant face au LOSC (1-0). Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi avait décidé de faire des choix étonnants dans sa composition de départ. De quoi faire réagir Samir Nasri, qui a expliqué qu’il n’aurait pas fait pareil s’il avait été l’entraîneur de l’OM.

Grâce à Ethan Mbappé, le LOSC a donc fait tomber l’OM ce vendredi soir. Une défaite de plus pour les joueurs de Roberto De Zerbi. L’Italien n’aura donc pas trouvé la solution pour s’offrir le scalp des Dogues, ayant pourtant tenté d’innover pour l’occasion. En effet, l’OM s’est présenté avec 3 défenseurs centraux notamment.

« Si je suis coach… » Sur le plateau du Late Football Club, Samir Nasri a réagi à la composition de Roberto De Zerbi. C’est alors que l’ancien joueur de l’OM a expliqué : « Le choix de démarrer à 3 derrière ? Si je suis coach avec l’effectif que j’ai, je joue à 4, mais 4 hybrides. Je peux mettre Pavard à droite qui revient à 3 dans l’axe. Mais je joue à 4 pour avoir un joueur de plus au milieu de terrain pour essayer d’avoir la possession ».