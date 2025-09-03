Zidane : L’appel en direct de l’équipe de France !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le mariage tant attendu par une bonne partie du public français et le principal intéressé pourrait être prononcé dès l’été prochain après la Coupe du monde 2026. D’ici-là, Zinedine Zidane a reçu un nouveau message dans les médias par le biais du neo-international français Maghnes Akliouche.

Zinedine Zidane prend son mal en patience. Depuis son deuxième départ du Real Madrid de sa carrière de coach en mai 2021, le champion du monde 98 n’a relevé aucun nouveau défi sur un banc de touche. Il semble évident qu’il attend que la place de sélectionneur de l’équipe de France devienne vacante. Un souhait qui va devenir réalité une fois que la Coupe du monde 2026 rendra son verdict aux États-Unis le 19 juillet prochain.

Zidane en équipe de France ? Il a «hâte» Et pour cause, Didier Deschamps révélait dès le mois de janvier qu’il ne rallongerait pas son contrat le liant à la Fédération française de football jusqu’à l’été 2026. Au printemps dernier, Zinedine Zidane postulait ouvertement lors d’un évènement pour Adidas au poste de sélectionneur. « Je me sens légitime en équipe de France, où j'ai joué et passé pratiquement 12, 13 ou 14 ans comme joueur. Bien sûr, c'est un rêve, j'ai hâte ».