Mercato : Écarté à l’OM, il signe chez le rival ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Contraint de se séparer de Georges Mikautadze pour des raisons économiques et malgré l’arrivée de Martin Satriano, prêté par le RC Lens, l’OL aurait aimé recruter un autre attaquant dans les derniers jours du mercato. Ce que les Gones n’ont pas réussi à faire, mais ils pourraient utiliser leur joker et récupérer Neal Maupay, hors de la liste pour la Ligue des champions à l’OM.

Si Malick Fofana (20 ans) est finalement resté, l’OL a en revanche perdu Georges Mikautadze (24 ans). Cédé à Villarreal contre environ 30M€, l’international géorgien (38 sélections, 20 buts) a été remplacé par Martin Satriano (24 ans), prêté par le RC Lens, mais un autre attaquant était espéré à Lyon.

« On voulait faire un dernier attaquant, mais on n’a pas pu le faire » « On voulait faire un dernier attaquant, mais on n’a pas pu le faire. La “target” qu’on voulait, on n’a pas pu la faire pour des raisons de contrat. On était très déçu, mais on ne voulait pas prendre quelqu’un pour prendre quelqu’un. On a décidé de rester comme ça. On voulait Martin (Satriano), on le suivait. Il va nous donner de l’envie, il est revanchard après sa blessure importante », a expliqué Matthieu Louis-Jean mercredi en conférence de presse. Comme indiqué par L’Équipe, si le mercato est désormais terminé, l’OL pourrait utiliser son joker pour recruter un attaquant, mais ne compte pas investir plus de 6M€.