Mercato : Écarté à l’OM, il signe chez le rival ?

Contraint de se séparer de Georges Mikautadze pour des raisons économiques et malgré l’arrivée de Martin Satriano, prêté par le RC Lens, l’OL aurait aimé recruter un autre attaquant dans les derniers jours du mercato. Ce que les Gones n’ont pas réussi à faire, mais ils pourraient utiliser leur joker et récupérer Neal Maupay, hors de la liste pour la Ligue des champions à l’OM.
Si Malick Fofana (20 ans) est finalement resté, l’OL a en revanche perdu Georges Mikautadze (24 ans). Cédé à Villarreal contre environ 30M€, l’international géorgien (38 sélections, 20 buts) a été remplacé par Martin Satriano (24 ans), prêté par le RC Lens, mais un autre attaquant était espéré à Lyon.
« On voulait faire un dernier attaquant, mais on n’a pas pu le faire »
« On voulait faire un dernier attaquant, mais on n’a pas pu le faire. La “target” qu’on voulait, on n’a pas pu la faire pour des raisons de contrat. On était très déçu, mais on ne voulait pas prendre quelqu’un pour prendre quelqu’un. On a décidé de rester comme ça. On voulait Martin (Satriano), on le suivait. Il va nous donner de l’envie, il est revanchard après sa blessure importante », a expliqué Matthieu Louis-Jean mercredi en conférence de presse. Comme indiqué par L’Équipe, si le mercato est désormais terminé, l’OL pourrait utiliser son joker pour recruter un attaquant, mais ne compte pas investir plus de 6M€.
Maupay à l’OL en joker ?
Le quotidien sportif évoque alors une piste accessible pour Lyon, celle menant à Neal Maupay. Ce dernier est barré par la concurrence à l’OM, où il est sous contrat jusqu’en juin 2028, et n’a pas été inscrit sur la liste du club pour la Ligue des champions. Il n’a d’ailleurs pas été retenu dans le groupe de Roberto De Zerbi lors de la défaite des Marseillais au Groupama Stadium dimanche dernier (1-0). Annoncé dans le viseur du PAOK Salonique dernièrement, l’attaquant âgé de 29 ans pourrait donc trouver rune porte de sortie intéressante chez le rival de l’OM, qu’il n’avait pas manqué de chambrer l’année dernière quand les Olympiens étaient allés s’imposer sur la pelouse de l’OL (2-3).