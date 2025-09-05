Catastrophe au PSG : L’annonce qui va faire paniquer les supporters !

Après une saison historique, les joueurs du PSG ont rapidement repris le chemin des terrains, disputant la Supercoupe d’Europe un mois après leur dernier match en Coupe du monde des clubs. Bixente Lizarazu s’inquiète de la condition physique des joueurs à l’entame de ce nouvel exercice, marqué par l’organisation du Mondial l’été prochain.
Sacrés en Ligue des champions le 31 mai dernier, finalistes de la Coupe du monde des clubs le 13 juillet, et vainqueurs de la Supercoupe d’Europe le 13 août, les joueurs du PSG sortent d’un été particulièrement chargé et ont dû se contenter de vacances raccourcies, sans véritable préparation avant d’entamer cette nouvelle saison qui s’annonce encore mouvementée, avec l’organisation du Mondial l’été prochain. Dans sa chronique publiée dans le journal L’Equipe, Bixente Lizarazu tire la sonnette d’alarme.
« Cela peut se payer à court terme, comme cela peut se payer plus tard »
« Dans quel état physique seront les Bleus, ce week-end, en Pologne, alors qu'une partie d'entre eux n'a jamais eu aussi peu de vacances ? Et dans quel état seront-ils, en juin prochain, s'ils se qualifient pour la Coupe du monde, au sortir d'une saison à près de soixante matches en moyenne pour la plupart ? Avec ces cadences, où l'augmentation du nombre de compétitions réduit les temps de récupération, on a le droit de s'interroger, écrit le champion du monde 1998. Cela peut se payer à court terme, comme cela peut se payer plus tard. Mais on ne peut s'empêcher de penser que tout cela relève d'une forme de non-sens. Arrive un moment où une saturation s'installe, suivie d'une décompression, et l'addition se règle toujours, parfois la saison suivante. »
« Un club comme le PSG restera difficilement indemne »
« Un club comme le PSG, qui présente encore quatre joueurs en équipe de France, restera difficilement indemne au vu de l'énergie dépensée pour remporter la Ligue des champions puis enchaîner avec la Coupe du monde des clubs. Les staffs techniques et médicaux sont évidemment très attentifs à la situation des joueurs. Mais le corps a ses limites. Le mental aussi, estime Lizarazu. Nos Bleus évoluent à Paris donc, mais aussi dans les plus grands clubs européens. Certains s'affronteront peut-être en finale de la Ligue des champions le 30 mai prochain. La Coupe du monde, la vraie, commence le 11 juin. Cela vaut pour d'autres nations, bien sûr, et c'est ce qui rend cette situation d'autant plus regrettable. Parce que la Coupe du monde, celle des sélections, est la plus belle des compétitions, le Graal. Il faut à tout prix la sacraliser, en préserver le côté exceptionnel et faire en sorte que les meilleurs joueurs, des meilleurs pays, s'y présentent dans des conditions satisfaisantes. »