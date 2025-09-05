Catastrophe au PSG : L’annonce qui va faire paniquer les supporters !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après une saison historique, les joueurs du PSG ont rapidement repris le chemin des terrains, disputant la Supercoupe d’Europe un mois après leur dernier match en Coupe du monde des clubs. Bixente Lizarazu s’inquiète de la condition physique des joueurs à l’entame de ce nouvel exercice, marqué par l’organisation du Mondial l’été prochain.

Sacrés en Ligue des champions le 31 mai dernier, finalistes de la Coupe du monde des clubs le 13 juillet, et vainqueurs de la Supercoupe d’Europe le 13 août, les joueurs du PSG sortent d’un été particulièrement chargé et ont dû se contenter de vacances raccourcies, sans véritable préparation avant d’entamer cette nouvelle saison qui s’annonce encore mouvementée, avec l’organisation du Mondial l’été prochain. Dans sa chronique publiée dans le journal L’Equipe, Bixente Lizarazu tire la sonnette d’alarme.

« Cela peut se payer à court terme, comme cela peut se payer plus tard » « Dans quel état physique seront les Bleus, ce week-end, en Pologne, alors qu'une partie d'entre eux n'a jamais eu aussi peu de vacances ? Et dans quel état seront-ils, en juin prochain, s'ils se qualifient pour la Coupe du monde, au sortir d'une saison à près de soixante matches en moyenne pour la plupart ? Avec ces cadences, où l'augmentation du nombre de compétitions réduit les temps de récupération, on a le droit de s'interroger, écrit le champion du monde 1998. Cela peut se payer à court terme, comme cela peut se payer plus tard. Mais on ne peut s'empêcher de penser que tout cela relève d'une forme de non-sens. Arrive un moment où une saturation s'installe, suivie d'une décompression, et l'addition se règle toujours, parfois la saison suivante. »