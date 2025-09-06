Doué et Dembélé : La fin annoncée, le PSG est dégoûté !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le rassemblement de septembre tourne court pour Désiré Doué et Ousmane Dembélé, qui doivent quitter prématurément leurs coéquipiers de l'équipe de France après être sortis sur blessure face à l’Ukraine. Un coup dur pour le PSG, en colère contre la FFF pour la gestion du cas Dembélé, déjà victime d’un pépin physique le week-end dernier.

C’est un scénario catastrophe pour le PSG, à un peu plus d’une semaine du début de sa nouvelle campagne européenne. Ce vendredi, le club de la capitale a vu deux de ses joueurs sortir sur blessure avec l’équipe de France. D’abord Désiré Doué, remplacé à la pause par Ousmane Dembélé, qui a lui aussi dû céder sa place. De quoi faire exploser le PSG, estimant que les Bleus n’ont pas tenu compte de l’état de l’ailier, qui avait déjà eu une alerte à la cuisse gauche le week-end dernier.

Fin de rassemblement pour Dembélé et Doué Cette fois-ci touché à la cuisse droite, Ousmane Dembélé va passer une IRM et ne participera pas au deuxième match des Bleus contre l’Islande, mardi au Parc des Princes. Et ce rassemblement du mois de septembre prend également fin prématurément pour Désiré Doué, remis à disposition du PSG selon L’Équipe et RMC.