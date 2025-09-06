Ousmane Dembélé : La guerre est déclarée avec le PSG

La tension monte entre le PSG et la FFF après la blessure d'Ousmane Dembélé lors du match opposant l’équipe de France à l’Ukraine (2-0) vendredi soir. Déjà victime d’un pépin physique le week-end dernier à Toulouse, l’international français a de nouveau été touché lors du premier match de qualification à la Coupe du monde 2026, de quoi rendre furieux les dirigeants parisiens.
Alors que les craintes sont grandes dans la capitale sur le risque de blessures cette saison à cause d’une préparation estivale tronquée en raison du calendrier chargé, le PSG a vu deux de ses joueurs sortir sur blessure lors du match de l’équipe de France contre l’Ukraine. Désiré Doué est sorti à la mi-temps après avoir reçu un coup au mollet, remplacé par Ousmane Dembélé qui a lui aussi quitté le terrain à dix minutes de la fin, blessé à la cuisse droite.
Le PSG est toujours furieux
La présence du numéro 10 du PSG en a surpris plus d’un, lui qui avait déjà cédé sa place lors de Toulouse-PSG samedi dernier après un problème au niveau des ischios de la jambe gauche. La colère était grande dans les rangs parisiens vendredi soir, et le calme n’est pas revenu ce samedi matin comme l’explique RMC.
La FFF se défend
Au sein du PSG, on estime en effet que le risque de voir Ousmane Dembélé se blesser était grand, de quoi rendre les dirigeants furieux à un peu plus d’une semaine du début de la Ligue des champions. Du côté de la FFF, on se défend en affirmant que l’ailier se sentait mieux. « Autrement je ne le fais pas rentrer, a expliqué Didier Deschamps. C’est l’autre cuisse. Il n’a pas ressenti un truc violent. Il rentre car il est dans de bonnes dispositions. Autrement, j’aurais fait rentrer un autre joueur. Entre ce qu’il pensait et l’avis de la cellule médicale, il n’y avait pas la moindre appréhension ou quoi que ce soit. » RMC ajoute que la FFF estime être dans son droit, rappelant l’obligation pour un joueur convoqué de se rendre en sélection. De plus, c’est bien la Fédération qui a le dernier mot concernant l’état physique d’un joueur.