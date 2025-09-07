Blessure de Dembélé : La grosse accusation en direct !

Pierrick Levallet

Pour Ousmane Dembélé, la trêve internationale est déjà terminée. L’attaquant de 28 ans souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit et devrait donc être absent environ six semaines. Le PSG devra donc faire sans sa star pour les prochaines grandes échéances. Jérôme Alonzo a donc vivement accusé le staff de l’équipe de France pour la blessure du champion du monde 2018.

La trêve internationale a fait des dégâts au PSG. Le club de la capitale a notamment vu Ousmane Dembélé sortir sur blessure contre l’Ukraine ce vendredi soir. Et le constat est sans appel : l’attaquant de 28 ans souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit et devrait donc être absent environ six semaines. Le champion du monde 2018 va donc manquer les matchs contre l’Atalanta (17 septembre) et l’OM (21 septembre) et pourrait très probablement rater la confrontation face au FC Barcelone (1er octobre). Jérôme Alonzo n’a donc pas manqué de pointer du doigt le staff de l’équipe de France pour ce terrible coup dur.

Dembélé victime de «l'immense faute et l'immense incompétence du staff médical des Bleus» ? « C'est inquiétant pour Ousmane Dembélé car on parle d'un garçon qui, toute sa carrière, a eu ce genre de pépins là. Depuis qu'il est au PSG, ça allait beaucoup mieux. Ça veut dire que pour moi, l'immense faute et l'immense incompétence du staff médical des Bleus, c'est qu'on a affaire à un joueur qui était sur un terrain propice à ça, qui a une fragilité, qui est arrivé blessé au rassemblement, qui s'est déjà blessé au mois de juin et qui a fait une saison à 60 matchs » a d’abord pesté l’ancien gardien du PSG au micro de France Info.