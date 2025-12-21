Kylian Mbappé menacé, un grand avertissement est lâché !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé enchaîne les buts et les prestations de haute volée. Malgré tout, ses exploits individuels ne suffisent pas à donner une allure convaincante au Real Madrid. Le club n'a pas remporté de titre majeur la saison dernière et espère corriger le tir. Il faudra faire mieux en 2026...

Samedi soir Kylian Mbappé a réussi à inscrire le 59ème but de 2025 avec le Real Madrid, un record égalé avec Cristiano Ronaldo. Mais le club espagnol se repose trop souvent sur les exploits individuels du Français et cela ne permet pas forcément de briller quand on fait le bilan. Pour Edgar Groleau, il faut absolument rapporter un titre.

Kylian Mbappé doit ramener un titre au Real Madrid Auteur d'un gros début de saison, Kylian Mbappé devra partir sur les mêmes bases pour espérer ramener un titre au Real Madrid en 2026. Le club doit absolument afficher un autre visage. « En deuxième partie de saison, il faudra absolument ramener pour Kylian Mbappé. Sous peine d’être vivement critiqué » réagit Edgar Groleau, correspondant RMC à Madrid, dans les Grandes Gueules du Sport.