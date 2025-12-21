Kylian Mbappé menacé, un grand avertissement est lâché !

Depuis le début de la saison, Kylian Mbappé enchaîne les buts et les prestations de haute volée. Malgré tout, ses exploits individuels ne suffisent pas à donner une allure convaincante au Real Madrid. Le club n'a pas remporté de titre majeur la saison dernière et espère corriger le tir. Il faudra faire mieux en 2026...
Samedi soir Kylian Mbappé a réussi à inscrire le 59ème but de 2025 avec le Real Madrid, un record égalé avec Cristiano Ronaldo. Mais le club espagnol se repose trop souvent sur les exploits individuels du Français et cela ne permet pas forcément de briller quand on fait le bilan. Pour Edgar Groleau, il faut absolument rapporter un titre.
Kylian Mbappé doit ramener un titre au Real Madrid
Auteur d'un gros début de saison, Kylian Mbappé devra partir sur les mêmes bases pour espérer ramener un titre au Real Madrid en 2026. Le club doit absolument afficher un autre visage. « En deuxième partie de saison, il faudra absolument ramener pour Kylian Mbappé. Sous peine d’être vivement critiqué » réagit Edgar Groleau, correspondant RMC à Madrid, dans les Grandes Gueules du Sport.
Kylian Mbappé dans les pas de Cristiano Ronaldo
En égalant le record de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé prouve qu'il est capable de faire preuve d'une efficacité légendaire. D'ailleurs, le Portugais avait mis du temps avant de soulever ses premiers trophées avec le Real Madrid à son arrivée. « Mais attention, quitte à le comparer à Cristiano Ronaldo, autant les comparer aussi sur les titres. Après son arrivée à Madrid, Cristiano Ronaldo avait attendu 2 ans avant sa première Coupe du Roi, 3 ans avant sa première Liga et 5 ans avant sa première Ligue des Champions avec le Real » poursuit Edgar Groleau.