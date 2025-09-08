Transferts - Greenwood : Le gros coup tenté par l'OM !

Alexis Brunet

Cet été encore, l’OM a été l’un des clubs les plus actifs sur le mercato. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont fait venir douze nouveaux joueurs et Malcolm aurait pu être le treizième. En effet, l’ancien Bordelais faisait partie des pistes du dirigeant marocain pour potentiellement apporter un peu de concurrence à Mason Greenwood sur le côté droit de l’attaque.

Alors que cela devait être initialement un mercato d’ajustement, l’OM a encore une fois tout changé cet été. Le club phocéen a recruté pas moins de douze nouveaux joueurs et il y a eu également bon nombre de départs. Le plus important est sans doute celui d’Adrien Rabiot, qui a été poussé vers la sortie et qui a finalement rejoint l’AC Milan.

L’OM pistait Malcolm L’OM a recruté douze joueurs, mais le nombre de pistes marseillaises était bien plus élevé. D’après les informations de Foot Mercato, Medhi Benatia a entre autres pensé à Malcolm cet été, l’ancien joueur de Bordeaux. Le dirigeant marseillais souhaitait ainsi apporter un peu de concurrence à Mason Greenwood sur le côté droit de l’attaque, mais cela n’a pas abouti.