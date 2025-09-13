PSG : «Pas besoin de prouver», il répond cash après son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après huit petits matchs disputés en deux ans passés au PSG, Arnau Tenas est retourné en Espagne, lui qui a été transféré à Villarreal. Chez le Sous-marin jaune, le gardien âgé de 24 ans devra encore faire face à de la concurrence et gagner sa place, ce qui ne lui fait absolument pas peur.

Arrivé à l’été 2023 en provenance du FC Barcelone, Arnau Tenas aura peu eu l’occasion de se montrer au PSG. En deux saisons, le gardien espagnol n’a disputé que huit matchs, sept en Ligue 1 et un en Coupe de France. Transféré à Villarreal dans les derniers jours du mercato, il tentera de se relancer en Liga et se sent déjà à son aise dans son nouveau club.

« J’ai hâte d’être important et je vais tout donner pour ce grand club » « Tout se passe très bien, je me sens très à l’aise. Ils m’ont beaucoup aidé depuis le premier jour. Le club est très familial, et j’apprécie beaucoup ça. J’ai hâte d’être important et je vais tout donner pour ce grand club », a confié Arnau Tenas, qui n’a pas peur de devoir faire face à de la concurrence à son poste, une situation qu’il a bien connue au PSG.