PSG : «Pas besoin de prouver», il répond cash après son transfert !

Après huit petits matchs disputés en deux ans passés au PSG, Arnau Tenas est retourné en Espagne, lui qui a été transféré à Villarreal. Chez le Sous-marin jaune, le gardien âgé de 24 ans devra encore faire face à de la concurrence et gagner sa place, ce qui ne lui fait absolument pas peur.
Arrivé à l’été 2023 en provenance du FC Barcelone, Arnau Tenas aura peu eu l’occasion de se montrer au PSG. En deux saisons, le gardien espagnol n’a disputé que huit matchs, sept en Ligue 1 et un en Coupe de France. Transféré à Villarreal dans les derniers jours du mercato, il tentera de se relancer en Liga et se sent déjà à son aise dans son nouveau club.
« J’ai hâte d’être important et je vais tout donner pour ce grand club »
« Tout se passe très bien, je me sens très à l’aise. Ils m’ont beaucoup aidé depuis le premier jour. Le club est très familial, et j’apprécie beaucoup ça. J’ai hâte d’être important et je vais tout donner pour ce grand club », a confié Arnau Tenas, qui n’a pas peur de devoir faire face à de la concurrence à son poste, une situation qu’il a bien connue au PSG.
« J’aime les défis, je n’aime pas la facilité »
« La compétition est bénéfique et saine. Il faut se concentrer sur les points forts de ses coéquipiers. Le groupe est formidable. Je suis ici depuis deux semaines et nous essayons tous d’apprendre les uns des autres. Pour moi, c’est une compétition saine depuis le premier jour. Depuis tout petit, j’aime les défis, je n’aime pas la facilité », a ajouté Arnau Tenas. « Je n’ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, ni à moi-même ni à qui que ce soit d’autre. C’est vous qui avez plus d’attentes que moi. Je suis prêt à jouer quand ce sera mon tour. »