Paris FC : Un transfert de dernière minute se prépare

Alexis Brunet

Afin de gérer au mieux son retour en Ligue 1, le Paris FC a fait un gros mercato cet été. Toutefois, le club de la capitale n’a pas eu le temps de ficeler un dernier coup, afin d’apporter plus de solutions à Stéphane Gilli. Ce n’est que partie remise, car l’arrivée d’un joker serait sans doute dans les tuyaux.

Pour le moment, l’apprentissage de la Ligue 1 est assez compliqué pour le Paris FC. En trois rencontres depuis le début de la saison, le club de la capitale a déjà concédé deux défaites pour une victoire. Des performances qui devront s’améliorer dans le futur, sous peine de voir le maintien s’éloigner de plus en plus.

Le Paris FC pourrait faire venir un joker Afin d’obtenir le plus rapidement possible son maintien, le Paris FC pourrait bien recruter un dernier joueur. En effet, selon les informations du journaliste du Parisien Laurent Pruneta, l’hypothèse qu’un joker débarque au PFC n’est pas à exclure. « Si le besoin s'en fait ressentir, il est possible que le Paris FC prenne un joker. Un 9 ou un milieu « physique ». Mais tout dépendra des performances effectivement et s'il n'y a pas de blessés sur certains postes. »