Surprise, le PSG va quitter la France ?

L’UEFA réfléchit à autoriser l’organisation de matches officiels de clubs européens à l’étranger, une perspective qui divise supporters et dirigeants. Alors que l’Espagne et l’Italie ont déjà soumis leurs projets, le journaliste Daniel Riolo s’est emparé du sujet pour évoquer une éventuelle délocalisation de rencontres du PSG hors de France.

Réuni cette semaine à Tirana, le comité exécutif de l’UEFA a mis sur la table un dossier qui pourrait transformer durablement le football européen : la possibilité d’organiser des rencontres officielles en dehors du continent. Les fédérations espagnole et italienne ont soumis deux projets concrets : Villarreal-Barcelone, prévu le 20 décembre 2025 à Miami, et AC Milan-Côme, annoncé pour février 2026 à Perth, en Australie.

Des matches délocalisés, une tendance durable ? L’UEFA a expliqué qu’avant de trancher, une série de consultations allait être menée auprès de toutes les parties prenantes, y compris les supporters, largement opposés à l’idée. Et cette dynamique pourrait bien toucher la France selon Daniel Riolo.