Dembélé - PSG : La grosse promesse avec son «meilleur pote» !

Auteur d’une saison exceptionnelle avec le PSG, Ousmane Dembélé pourrait devenir le 22 septembre prochain le Ballon d’Or 2025. Ayant atteint un niveau sensationnel en 2024-2025 et récemment élu Onze d’Or, l’attaquant français a révélé une surprenante anecdote avec son meilleur ami, Moustapha Diatta auprès du magazine français Onze Mondial.

Le PSG pourrait poursuivre sur son incroyable lancée sur ce mois de septembre. Si la saison a repris, le club parisien vit toujours dans l’euphorie d’un exercice 2024-2025 historique, avec à la clé, le titre en Ligue des Champions. Le 22 septembre, Paris pourrait de nouveau être mis à l’honneur avec le possible Ballon d’Or pour Ousmane Dembélé.

Dembélé et l’importance du mot croire En attendant, l’attaquant de 28 ans a pu patienter en recevant le Onze d’Or, prix attribué par le magazine français Onze Mondial auprès du joueur ayant réalisé la meilleure saison en Europe. Auprès du magazine, Ousmane Dembélé a révélé pourquoi au sein de sa biographie Instagram, le mot « believe » (croire en anglais, ndlr), était écrit.