PSG - Transfert pour Luis Enrique : Le «manque de respect» qu’il ne digère pas

Cela fait un mois que Gianluigi Donnarumma a lui-même annoncé la fin de son aventure au PSG à cause de la décision de Luis Enrique de ne plus compter sur lui et de miser sur Lucas Chevalier à l’avenir pour garder les buts parisiens. Un choix que Faouzi Ghoulam a qualifié de « stupide » lors de son interview avec le Corriere dello Sport en insistant sur l’erreur commise par les dirigeants.

Au Paris Saint-Germain, le sacre en Ligue des champions notamment obtenu grâce aux performances de Gianluigi Donnarumma a en quelque sorte scellé l’avenir de l’Italien à Paris. Et pour cause, Luis Enrique a avoué de son propre chef le 12 août dernier avant la Supercoupe d’Europe remportée face à Tottenham (2-2 puis 4-3 aux tirs au but) qu’il souhaitait prendre une autre direction au poste de gardien avec la recrue Lucas Chevalier.

«Le PSG a commis une erreur flagrante» Lors de son aventure à Naples (2014-2022) ainsi que son court passage à Angers en 2023, Faouzi Ghoulam a eu l’opportunité de se mesurer à maintes et maintes reprises à Gianluigi Donnarumma qui portait les couleurs de l’AC Milan puis du PSG. A ses yeux et entre autres en raison de ses prestations avec le club parisien la saison dernière, le comité directeur du Paris Saint-Germain s’est trompé en décidant d’accéder à la requête de Luis Enrique au sujet de la rupture avec Donnarumma. « Le PSG a commis une erreur flagrante et a manqué de respect à Gigio. Ils ont voulu satisfaire Luis Enrique parce qu'il a gagné, mais on ne peut pas faire ça à un joueur emblématique, décisif pour les victoires elles-mêmes ».