Le PSG annonce le successeur de Mbappé, ce n’est pas Dembélé

Après le départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid en 2024, le PSG avait trouvé son successeur en la personne de Gonçalo Ramos. Titulaire au Havre lors de la première journée de Ligue 1, le Portugais avait été freiné par une blessure. Aujourd’hui, il pourrait enfin saisir sa chance avec les absences de Désiré Doué et surtout d'Ousmane Dembélé.

L’été dernier, le PSG devait compenser le départ historique de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. La direction avait identifié Gonçalo Ramos, arrivé en provenance du Benfica, comme un élément clé pour occuper le rôle d’attaquant vedette, capable de porter l’équipe offensivement et de répondre aux attentes des supporters parisiens.

La terrible blessure... International portugais et performant durant la préparation, il semblait le choix idéal pour occuper la pointe du PSG. Malheureusement, lors de la première journée de Ligue 1, alors que le club affrontait une formation ambitieuse, Ramos se blessait à la cheville gauche au bout de seulement vingt minutes de jeu. Cette blessure l’éloigna des terrains pendant seize matches, jusqu’à son retour fin novembre contre Nantes.