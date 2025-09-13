PSG : Le coup de pression du clan Mbappé !

Parti libre du PSG en 2021, le nom de Kays Ruiz refait surface depuis les propos d’Ander Herrera relatant les critiques d’Angel Di Maria à son sujet. Et l’ancien crack parisien révèle que la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, lui avait également mis la pression à l’époque pour qu’il arrête les sorties en soirée.
Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, Kays Ruiz a longtemps été considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs du PSG lors de son passage au club entre 2015 et 2021. Ander Herrera révélait récemment qu’Angel Di Maria avait vivement critiqué Ruiz à l’époque en raison de son attitude jugée beaucoup trop bling-bling pour un jeune de son âge, et l’ancien milieu de terrain du PSG reconnait volontiers ses erreurs du passé.
« Je n’en faisais qu’à ma tête »
« Herrera et Di Maria l’ont dit. J’ai voyagé en jet privé, je me suis habillé avec des marques, les soirées... C’est très dur de résister quand tu accèdes à tout ça et que tu vois que tout le monde te dit oui. Moi, j’étais jeune, je ne voulais écouter personne. Ma mère et mon oncle me disaient toujours: ‘Fais attention à ce que tu fais’, mais je ne voulais pas écouter. Je n’en faisais qu’à ma tête », confie Kays Ruiz à RMC Sport.
« La maman de Mbappé m’a prévenu… »
Et l’ancien crack du PSG indique même que l’entourage de Kylian Mbappé s’en était mêlé à l’époque : « Si on a essayé de mettre en garde ? Oui, Herrera et Di Maria justement. Kimpembe aussi. La maman de Kylian (Mbappé) m’a même prévenu par rapport aux soirées que je faisais. Une fois, on était sur le parking des pros à la fin de l’entraînement et elle m’a dit: ‘Attention, arrête de sortir, on entend beaucoup ton prénom dans les soirées parisiennes’. Mais j’étais trop jeune et immature, je ne voulais pas comprendre. Je voulais profiter comme quelqu’un de mon âge. Je ne pensais pas qu’on me pointerait du doigt pour ça et que ça aurait autant d’impact pour la suite », poursuit le milieu, aujourd’hui âgé de 23 ans et qui évolue en 2e division belge.