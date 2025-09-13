PSG : Le coup de pression du clan Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti libre du PSG en 2021, le nom de Kays Ruiz refait surface depuis les propos d’Ander Herrera relatant les critiques d’Angel Di Maria à son sujet. Et l’ancien crack parisien révèle que la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, lui avait également mis la pression à l’époque pour qu’il arrête les sorties en soirée.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, Kays Ruiz a longtemps été considéré comme l’un des espoirs les plus prometteurs du PSG lors de son passage au club entre 2015 et 2021. Ander Herrera révélait récemment qu’Angel Di Maria avait vivement critiqué Ruiz à l’époque en raison de son attitude jugée beaucoup trop bling-bling pour un jeune de son âge, et l’ancien milieu de terrain du PSG reconnait volontiers ses erreurs du passé.

« Je n’en faisais qu’à ma tête » « Herrera et Di Maria l’ont dit. J’ai voyagé en jet privé, je me suis habillé avec des marques, les soirées... C’est très dur de résister quand tu accèdes à tout ça et que tu vois que tout le monde te dit oui. Moi, j’étais jeune, je ne voulais écouter personne. Ma mère et mon oncle me disaient toujours: ‘Fais attention à ce que tu fais’, mais je ne voulais pas écouter. Je n’en faisais qu’à ma tête », confie Kays Ruiz à RMC Sport.