Surprise : Mbappé réclame une signature au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parti libre du PSG au terme de son contrat à l’été 2021, Kays Ruiz-Atil semble aujourd’hui amèrement regretter cette décision. D’ailleurs, le milieu de terrain de 23 ans annonce que Kylian Mbappé l’avait fortement incité à signer une prolongation de contrat avec le PSG à l’époque, mais il ne l’a pas écouté.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, Kays Ruiz était promis à un très grand avenir au PSG lorsqu’il intégrait le centre de formation en provenance du FC Barcelone, en 2015. Le milieu de terrain a eu l’occasion de côtoyer de nombreuses stars durant ses six années passées au sein du club de la capitale, et notamment un certain Kylian Mbappé qui avait mis la pression sur Ruiz afin qu’il prolonge son contrat avec le PSG. Mais rien n’y a fait, le crack franco-marocain était parti libre en 2021 pour retourner au Barça.

« Mbappé me disait de le faire » Interrogé par RMC Sport, Kays Ruiz-Atil s’est confié sur ces échanges en privé avec Mbappé qui l’avait fortement incité à signer une prolongation de contrat au PSG : « Mon seul regret, c’est de ne pas avoir prolongé avec Paris. A l’époque, Kylian (Mbappé) me disait souvent de le faire. Mais on ne s’est pas entendus avec Leonardo. C’est ce qui m’a fait quitter Paris », indique Ruiz, qui évolue désormais en deuxième division belge.