Ejecté du PSG, il annonce un salaire ridicule !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 25M€ par le PSG en 2015, Layvin Kurzawa n'aura jamais réussi à justifier son statut de grand espoir français à son poste. A tel point qu'en 2024, il quitte le club libre et attend plusieurs mois avant de rebondir. En février 2025, il s'engage ainsi avec Boavista où il révèle avoir signé un salaire ridicule à l'échelle des joueurs passés par le PSG.

En 2015, le PSG décidé de lâcher un gros chèque pour recruter Layvin Kurzawa. Le jeune latéral gauche réussi des débuts très prometteurs à l'AS Monaco, et le club de la capitale n'hésite pas à débourser 25M€ pour l'attirer. Cependant, Kurzawa ne réussira jamais à s'imposer durablement malgré quelques coups d'éclat à l'image de son triplé contre Anderlecht en Ligue des champions au Parc des Princes. Ainsi, en 2024, après une saison durant laquelle il n'aura disputé que huit minutes, le natif de Fréjus quitte le PSG à l'issue de son contrat. Et quelques mois plus tard il s'engage à Boavista.

Kurzawa dévoile son salaire à Boavista Et alors qu'il a l'image d'un joueur très gourmand sur le plan salarial, Layvin Kurzawa tort le cou à cette idée reçue en dévoilant son salaire à Boavista. « Même les clubs pensent que je reveux un gros contrat… mais je ne suis pas parti à Boavista pour le contrat. Je suis parti pour jouer au foot. Combien je gagne ? Moins de 10 000€. Aujourd’hui, je n’ai pas de critère de sélection, ce que je veux, c’est un bon projet pour moi. Ce n’est pas une affaire d’argent, c’est une affaire de plaisir », assure-t-il dans une interview accordée au MediaCarré.