Transfert de Kvaratskhelia : Le PSG va refaire le coup en 2026 ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En janvier dernier, le PSG avait profité du mercato hivernal pour apporter une retouche à son effectif. Et quelle retouche ! Moyennant 70M€, le club de la capitale s’était offert les services de Khvicha Kvaratskhelia. Ayant su se montrer patient pour avoir le Géorgien au bon prix, le PSG pourrait bien réitérer le même procédé en janvier 2026.

A 24 ans, Khvicha Kvaratskhelia est aujourd’hui un joueur du PSG. C’est en janvier dernier que le Géorgien a posé ses valises dans la capitale française, débarquant en provenance de Naples contre un chèque de 70M€. Mais voilà que l’ailier aurait pu venir à Paris quelques mois auparavant. En effet, à l’été 2024, le PSG était déjà intéressé par Kvaratskhelia, mais ça n’avait alors pas pu se faire étant donné les demandes XXL de Naples. Finalement, quelques mois plus tard, les Parisiens sont arrivés à leurs fins, réussissant au passage à obtenir un très gros rabais sur le transfert de Kvara.

« Kvara était un objectif pour le PSG, mais pas à n’importe quel prix » Pour France Bleu, Romain Beddouk est d’ailleurs revenu sur ce transfert de Khvicha Kvaratskhelia et comment l’histoire pourrait se répéter au PSG en janvier 2026. « Kvaratskhelia ? L’été dernier son ancien club Naples en demandait plus de 120M d’euros. Kvara était un objectif pour le PSG, mais pas à n’importe quel prix. Et les dirigeants ont attendu que les demandes de Naples soient moins importantes pour le prendre en janvier pour 70M d’euros : c’est l’exemple même d’une dépense importante mais raisonnée », a-t-il expliqué dans un premier temps.