OM - Véronique Rabiot : La révélation à 0€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite à la bagarre avec Jonathan Rowe, l’OM avait décidé de se séparer d’Adrien Rabiot. Il aura ensuite fallu attendre le dernier jour du mercato pour assister au départ du Français au Milan AC. Alors que le transfert tournerait aux alentours des 10M€, une révélation a également été apportée concernant ce deal et Véronique Rabiot.

Adrien Rabiot n’aura donc fait qu’un saison à l’OM. Alors qu’il était pourtant question d’une prolongation, le Français a été vendu cet été par le club phocéen en raison de son comportement. L’ancien de la Juventus a alors fait son retour en Italie. En effet, Rabiot a été vendu au Milan AC, retrouvant à cette occasion Massimiliano Allegri.

Pas de commission pour Véronique Rabiot Actuellement avec l’équipe de France, Adrien Rabiot rejoindra donc ensuite le Milan AC après la trêve. Un transfert en provenance de l’OM à propos duquel on apprend d’ailleurs de nouveaux éléments. En effet, Daniele Longo, journaliste pour calciomercato.com, a fait savoir que dans cette opération Véronique Rabiot, mère et agent d’Adrien Rabiot, n’avait pris aucune commission.