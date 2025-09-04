Le vestiaire du PSG en guerre : La bombe lâchée par la presse étrangère !

Axel Cornic

Après avoir remporté la Ligue des Champions, la première de son histoire, le Paris Saint-Germain souhaite ouvrir un nouveau cycle gagnant. Mais la géopolitique mondiale semble s’être invitée dans le vestiaire parisien, qui pourrait bien devenir une véritable bombe à retardement, si la direction n’intervient pas au plus vite.

Lors du mercato qui vent de se terminer, le PSG a décidé de se renforcer en défense, avec l’arrivée d’Illia Zabarnyi. Son transfert a couté plus de 60M€, mais Luis Enrique semble beaucoup l’apprécier et l’international ukrainien pourrait bien représenter l’avenir du club. Mais il faudra d’abord régler un problème...

Tensions entre Zabarnyi et Safonov ? Dès sa signature, nombreux se sont demandé si Zabarnyi allait pouvoir cohabiter avec Matveï Safonov, gardien de but arrivé lors de l’été 2024 en provenance de Krasnodar. Car le second est de nationalité russe, ce qui pourrait logiquement créer des tensions à cause du conflit en Ukraine. Et ce mercredi, La Gazzetta dello Sport confirme qu’il existerait bien un certain malaise entre les deux joueurs du PSG, avec une cohabitation qui semble donc assez difficile à envisager sur la longue durée. Ce n’est pas pour rien d’ailleurs que le gardien russe a été annoncé proche d’un départ, lors du dernier mercato.