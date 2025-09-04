Mercato - PSG : «Vous vous fichez de notre gueule», Al-Khelaïfi a pété un plomb !

Axel Cornic

Souvent critiqué pour son interventionnisme, Nasser Al-Khelaïfi a su prendre du recul depuis un an, laissant les clés du Paris Saint-Germain à Luis Campos et Luis Enrique. Pourtant, cela n’a pas empêché le président parisien d’intervenir dans l'un des gros feuilletons du mercato estival qui vient de se terminer.

Après des années de disettes, le PSG a enfin raflé la première Ligue des Champions de son histoire. Et certains observateurs ont assuré que cela serait en grande partie lié à la décision de Nasser Al-Khelaïfi de prendre du recul, laissant plutôt la place à son directeur sportif ou encore à son entraineur.

L’échec Kolo Muani On apprend toutefois que le président du PSG serait intervenu lors du dernier mercato, dans un feuilleton qui a animé une grande partie de l’été. Il s’agit évidemment de celui concernant Randal Kolo Muani, qui a finalement rejoint Tottenham, alors qu’on l’annonçait du côté de la Juventus.