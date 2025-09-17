Lamine Yamal : La surprise qui va dégoûter le PSG ?

Pierrick Levallet

Le 22 septembre prochain pourrait être une soirée spéciale pour le PSG. Le club de la capitale pourrait assister au sacre d’Ousmane Dembélé au Ballon d’Or, mais aussi à celui de Désiré Doué au Trophée Kopa. Lamine Yamal pourrait cependant créer la surprise et ainsi dégoûter les dirigeants parisiens au Théâtre de Châtelet de Paris.

Après son sacre historique en Ligue des champions en mai dernier, le PSG pourrait vivre une nouvelle grande soirée le 22 septembre prochain. France Football lèvera le voile concernant l’identité du Ballon d’Or 2025. Ousmane Dembélé fait office de grand favori pour le graal. Et il pourrait bien ne pas être le seul joueur parisien à être sacré.

Désiré Doué victime de Lamine Yamal le 22 septembre ? Comme le rapporte AS, Désiré Doué serait également le grand favori pour le Trophée Kopa. Sauf surprise, la récompense devrait être décernée au phénomène du PSG. Lamine Yamal peut cependant encore prétendre à être élu meilleur jeune du monde. Si le Ballon d’Or revient à Ousmane Dembélé, le crack du FC Barcelone pourrait rafler le Trophée Kopa comme un lot de consolation, et ainsi coiffer Désiré Doué au poteau.