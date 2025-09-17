Barcola - PSG : «Casse-toi», transfert annoncé à cause de l’argent

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La vente de George Mikautadze à Villarreal pour des raisons financières a ravivé le débat sur la gestion des clubs et le traitement réservé aux joueurs formés localement. Bertrand Latour a saisi l’occasion pour établir un parallèle avec Bradley Barcola, régulièrement critiqué par certains supporters lyonnais depuis son départ vers le PSG en 2023.

L’OL a une nouvelle fois dû se résoudre à sacrifier l’un de ses talents pour équilibrer ses finances. George Mikautadze, attaquant prometteur et apprécié par les supporters, a été transféré à Villarreal pour une somme significative, destinée avant tout à renflouer les caisses d’un club en difficulté économique. « Je suis très attaché à Lyon, je suis né à Lyon, j’ai ma famille. Au début du mercato je m’étais dit que j’allais rester à Lyon. Il reste 4-5 jours de mercato, une vente devait être faite. Il y a eu cette opportunité avec Villarreal, et ça s’est fait rapidement » a lâché Mikautadze.

La comparaison avec Barcola Dans ce contexte, Bertrand Latour n’a pas tardé à rapprocher la situation de George Mikautadze à celle vécue par Bradley Barcola. Parti en 2023 vers le PSG, le jeune attaquant avait suscité de vives critiques, voire des insultes, de la part d’une frange des supporters lyonnais.