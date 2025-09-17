Barcola - PSG : «Casse-toi», transfert annoncé à cause de l’argent

La vente de George Mikautadze à Villarreal pour des raisons financières a ravivé le débat sur la gestion des clubs et le traitement réservé aux joueurs formés localement. Bertrand Latour a saisi l’occasion pour établir un parallèle avec Bradley Barcola, régulièrement critiqué par certains supporters lyonnais depuis son départ vers le PSG en 2023.
L’OL a une nouvelle fois dû se résoudre à sacrifier l’un de ses talents pour équilibrer ses finances. George Mikautadze, attaquant prometteur et apprécié par les supporters, a été transféré à Villarreal pour une somme significative, destinée avant tout à renflouer les caisses d’un club en difficulté économique. « Je suis très attaché à Lyon, je suis né à Lyon, j’ai ma famille. Au début du mercato je m’étais dit que j’allais rester à Lyon. Il reste 4-5 jours de mercato, une vente devait être faite. Il y a eu cette opportunité avec Villarreal, et ça s’est fait rapidement » a lâché Mikautadze.
La comparaison avec Barcola
Dans ce contexte, Bertrand Latour n’a pas tardé à rapprocher la situation de George Mikautadze à celle vécue par Bradley Barcola. Parti en 2023 vers le PSG, le jeune attaquant avait suscité de vives critiques, voire des insultes, de la part d’une frange des supporters lyonnais.
Une injustice dénoncée avec Barcola
« Cette transaction de Mikautadze dévoile le vrai visage des clubs. Souvent les supporters sont avec les clubs, mais pas avec les joueurs. Quand je vois que Barcola se fait insulter quand il revient à Lyon parce qu’il est parti dans un club qui est objectivement meilleur. C’est extravagant. Quand vous êtes vous même un enfant du club comme l’est Barcola ou Mkautadze, on vous dit « casse toi », parce qu’on vous dit qu’on a besoin d’oseille. Ils ont imposé à un joueur qui aime Lyon de partir. Barcola n’est pas parti à Saint-Etienne, mais à Paris. Et le remerciement est qu’on insulte sa mère à chaque fois qu’il vient » a déclaré le journaliste sur le plateau du Canal Football Club.