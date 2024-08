Mercato - OL : Le transfert de Mikautadze bouclé… grâce à l’OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En difficulté à l’Ajax Amsterdam, Georges Mikautadze s’est relancé grâce à son prêt à Metz en janvier dernier. Auteur de performances XXL par la suite à l’Euro, le Géorgien a été annoncé dans le viseur de nombreux clubs cet été comme l’OM, le RC Lens ou encore l’AS Monaco. Mais voilà que Mikautadze a signé ailleurs. Natif de Lyon et passé par l’OL durant sa jeunesse, il s’est engagé chez les Gones, qui ont su visiblement profiter des rumeurs pour boucler l’affaire.

A 23 ans, Georges Mikautadze est désormais un joueur de l’OL. Non conservé par les Gones durant sa jeunesse, le Géorgien fait son retour par la grande porte sur les bord du Rhône. Pourtant, lors de ce mercato estival, l’ancien buteur du FC Metz était annoncé partout sauf à Lyon. En effet, les rumeurs étaient nombreuses sur Mikautadze, lui qui était notamment associé à l’OM ou encore au RC Lens. Il avait même été annoncé qu’il était en passe de s’engager avec l’AS Monaco. C’est donc finalement l’OL qui a raflé la mise avec Georges Mikautadze.

« Cela a beaucoup arrangé les affaires des Gones »

Invité sur Twitch avec Zack Nani, Hugo Guillemet est revenu sur les coulisses du transfert de Georges Mikautadze à l’OL. Le journaliste de L’Equipe explique alors que les rumeurs annonçant le Géorgien à l’OM ou à Monaco ont bien aidé les Gones : « Beaucoup de média ont envoyé Georges Mikautadze dans tous les clubs de Ligue 1, sauf l’OL. Cela a beaucoup arrangé les affaires des Gones dans ce dossier ».

« Il était en lien permanent avec l’OL »

« Son entourage et son agent avaient plus d’intérêts à ce que le joueur signe à Monaco. C’est pour cela que ce club était annoncé comme favori et que même Fabrizio Romano s’est fait avoir. Sauf qu’en fait, Georges Mikautadze était en vacances et n’avait jamais accepté de signer à Monaco. Lui, il était en lien permanent avec l’OL, après avoir donné sa parole dès le début des échanges », a-t-il développé sur le transfert de Mikautadze à l’OL.