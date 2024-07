Mercato : OM, RC Lens… Mikautadze a pris une grande décision «à la dernière minute»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Georges Mikautadze est de retour à Lyon. Formé à l'OL, mais parti très tôt, l'attaquant géorgien a privilégié un retour aux sources, plutôt qu'une aventure au RC Lens ou à l'AS Monaco. Le club de la principauté avait obtenu l'accord de son clan, mais le choix du joueur a été décisif.

Georges Mikautadze a enfin tranché. Après de multiples rebondissements, l’ancien attaquant du FC Metz a pris la décision de rejoindre l’OL, son club formateur. Le buteur s’est engagé avec la formation lyonnaise jusqu’en juin 2028, malgré l’intérêt de nombreuses équipes de Ligue 1 dont le RC Lens, l’OM et l’AS Monaco.

Mikautadze a dit non à son clan

Lors d’un space organisé sur X ce samedi, Mohamed Toubache-Ter a dévoilé les coulisses de cette opération Mikautadze. Selon lui, le RC Lens s’est, très vite, retiré de ce dossier en raison du prix du transfert, mais aussi en raison des signaux reçus. L’entourage de l’attaquant n’envisageait qu’un retour à l’OL. « Le papa du joueur et l’agent ont tout fait pour le mettre à Monaco, mais le joueur a dit non à la dernière minute. Il voulait venir à l’OL. Il va gagner moins à Lyon que ce qu’il allait gagner à l’AS Monaco » a-t-il déclaré.

Mikautadze savoure son retour

Les dernières déclarations de Mikautadze traduisent une véritable joie. « C’est une fierté, je n’ai pas été gardé mais j’ai rien lâché, je me suis battu et je suis revenu. Je suis parti en tant que garçon et je reviens en tant qu’homme. J’attendais de voir si l’OL allait venir, j’attendais un signe et ils sont venus donc je suis content, j’en ai parlé à mes agents mais je voulais revenir car je n’ai pas terminé mon histoire ici » a lâché Mikautadze. L'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam pourrait faire ses grands débuts face au Torino le 31 juillet