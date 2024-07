RC Lens, OM... Le transfert de Mikautadze officialisé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Annoncé dans le viseur du RC Lens, de l’OM ou bien encore de l’AS Monaco, c’est finalement à l’OL que Georges Mikautadze va poursuivre sa carrière. Un transfert qui a été officialisé ce jeudi par les Gones. L’attaquant âgé de 23 ans a quant à lui fait ses adieux à Metz dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Comme indiqué par Le 10 Sport, Georges Mikautadze était très proche de s’engager avec l’AS Monaco, lui qui était également pisté par l’OM et le RC Lens. Mais c’est finalement l’OL que l’international géorgien a décidé de rejoindre. L’attaquant âgé de 23 ans s’est engagé pour quatre saisons avec les Gones, comme cela a été officialisé ce jeudi. « Ce transfert, conclu avec le FC Metz, s'élève à 18,5 M€ auquel pourront s’ajouter des compléments de prix pour 4,5 M€ maximum, ainsi qu’un intéressement sur un éventuel futur transfert à hauteur, le cas échéant, de 1 M€ et 15% sur la plus-value qui serait dégagée », fait savoir l’OL.

Mikautadze annonce son départ de Metz

Dans une publication sur Instagram, peu avant l'officialisation de son transfert à l’OL, Georges Mikautadze a quant à lui dit au revoir à Metz : « La grande famille du FC Metz. Le moment est venu pour moi de vous dire au revoir. Le FC Metz restera à jamais gravé dans mon cœur. Comme je vous l’ai déjà dit, vous pouvez être fiers de soutenir ce grand nom du football français. Je ne pourrai jamais exprimer toute ma gratitude envers toutes les personnes qui sont et qui font ce club. Le plus grand de l’Est. Je tiens à remercier tout particulièrement Monsieur Carlo Molinari et Monsieur Bernard Serin, ainsi que l’ensemble de l’organigramme. »

« La Lorraine est grenat et elle le restera »

« Je pense à tous les éducateurs, bénévoles, différents staffs et entraîneurs que j’ai eu l’honneur de côtoyer, sans oublier ceux qui œuvrent dans l’ombre de la formation, dans les bureaux et les différents services : vous faites vivre ce club au quotidien. Une pensée immense pour tous mes coéquipiers grâce à qui j’ai tant appris dans mes années messines. Et évidemment, vous, les supporters. Vous m’avez tant donné. Vous êtes l’âme de ce club. Cette ville a besoin de votre ferveur pour le FC Metz. Vous êtes son cœur, son ADN. Alors continuez à faire vibrer St Symph’. Je serai désormais votre premier fan et reviendrai dès que possible. Bien que je ne sois pas né ici, vous m’avez adopté comme l’un des vôtres et je vous en serai éternellement reconnaissant. La Lorraine est grenat et elle le restera. Votre roi Georges, pour toujours », a ajouté Georges Mikautadze.