EXCLU - Mercato : Mikautadze à Monaco pour 24 millions d’euros !

Georges Mikautadze devait choisir entre l’AS Rome et l’AS Monaco. Conformément aux révélations du 10 Sport, son choix de privilégier la France se confirme. L’attaquant géorgien débarque en Principauté pour un montant de 24 millions d’euros.

Le 24 mai dernier, le10sport.com révélait en exclusivité l’intention de l’AS Monaco de transmettre une première offre de transfert pour Georges Mikautadze. Un mois et demi plus tard, les dirigeants monégasques ont le sourire, le dossier est désormais bouclé ! Comme indiqué par Fabrizio Romano, l’attaquant du FC Metz va s’engager en Principauté.

Un transfert à 24 millions d’euros

Prêté au FC Metz après une aventure manquée à l’Ajax Amsterdam, Georges Mikautadze a vu les Messins lever l’option d’achat de 13 millions d’euros prévues dans son prêt. Avec l’intention, dès le départ, de revendre la pépite géorgienne cet été. Après avoir fixé son prix à 20 millions d’euros, Metz a reçu des offres de Lens, Monaco, West Ham et de l’AS Roma. Au final, un match Rome/Monaco a fini par se dessiner. Et c’est finalement les Monégasques qui l’emportent avec une offre finale à 24 millions d’euros, bonus compris.

Visite médicale passée

Selon nos informations exclusives, Georges Mikautadze a déjà passé sa visite médicale, ce vendredi matin. Il va donc s’engager avec l’ASM et poursuivre sa carrière en Ligue 1. C’était sa priorité après un retour gagnant en France de poursuivre dans ce championnat.