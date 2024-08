Mercato : Un ancien du PSG pour sauver De Zerbi et l’OM ?

Axel Cornic

Si on parle beaucoup des arrivées, l’Olympique de Marseille a également bouclé quelques départs plus ou moins importants au cours de ce mercato estival. Et ça pourrait continuer, puisqu’en Italie on annonce que le Torino lorgnerait Ulisses Garcia, qui est une des seules options au poste de latéral gauche dans l’équipe de Roberto De Zerbi, avec Quentin Merlin.

Le visage de l’OM a beaucoup changé cet été et ça pourrait bien continuer. Après Valentin Carboni qui vient tout juste de débarquer en prêt, le club phocéen serait sur les traces de Youssoufa Moukoko ainsi que d’Eddie Nketiah, qui pourraient venir compléter l’attaque de Roberto De Zerbi dans les prochaines semaines.

Mercato - OM : Les coulisses de ce transfert à 2M€ dévoilées https://t.co/kzDFjO5BYA pic.twitter.com/fAHU1jQ97S — le10sport (@le10sport) August 10, 2024

Le Torino pense à Ulisses Garcia...

Sur le front des départs ça pourrait également bouger, puisque Sky Sport Italia nous apprend que le Torino serait sur les traces d’un joueur de l’OM, avec Ulisses Garcia. Arrivé en janvier dernier pour 4M€, l’ancien des Young Boys de Berne fait figure de joker dans le couloir gauche marseillais et s’il ne semble pas être intouchable, son départ pousserait automatiquement Pablo Longoria à lui trouver un remplaçant.

Ou Bakker ?

L’international suisse de l’OM n’est toutefois pas le seul nom dans la short-list du Torino, dont la priorité Robin Gosens semble s’être éloignée tout récemment. Sky nous apprend notamment qu’au sein du club certains militeraient pour Mitchel Bakker, ancien du PSG actuellement à l’Atalanta, puisqu’il connait mieux la Serie A que Garcia.