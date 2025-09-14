«C’est grave» : Panique au PSG, il annonce une catastrophe

Le PSG a battu le RC Lens ce dimanche grâce à un doublé de Bradley Barcola (2-0), mais la victoire est entachée par plusieurs blessures. Déjà privés d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué, les Parisiens ont vu Khvicha Kvaratskhelia, Kang-In Lee et Lucas Beraldo sortir touchés. Après le coup de sifflet final, Lucas Hernandez et Luis Enrique ont donné des nouvelles des blessés.
Le PSG a renoué avec le succès ce dimanche contre le RC Lens, s’imposant 2-0 grâce à un doublé de Bradley Barcola. Une victoire essentielle pour le club de la capitale, qui reste engagé sur plusieurs fronts cette saison et doit gérer un calendrier exigeant. Cependant, cette performance est quelque peu éclipsée par l’inquiétude entourant l’état physique de plusieurs joueurs clés. Depuis la trêve internationale, Luis Enrique doit composer avec des absences importantes, notamment celles d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, tous deux blessés avec l’équipe de France. La rencontre face à Lens a malheureusement ajouté de nouvelles incertitudes : Khvicha Kvaratskhelia et Kang-in Lee ont été contraint de quitter le terrain et, plus préoccupant encore, Lucas Beraldo a été évacué sur civière.
Grosse inquiétude pour Beraldo
Questionné après le coup de sifflet final, Lucas Hernandez était inquiet, surtout pour Beraldo. « Kvara a pris un tacle et n'a pas pu continuer, mais ça va aller. Pour Lee, ce n'est pas trop grave. Le plus grave, c'est Beraldo. Je ne sais pas encore ce qu'il a, mais la douleur avait l’air grande » a déclaré le joueur du PSG au micro de beIN SPORTS.
Luis Enrique va devoir s'adapter
De son côté, Luis Enrique ne s'est pas livré à des conclusions hâtives. « Je ne sais pas, on doit attendre le résultat des tests. Je n’ai pas encore d’informations. Si je suis inquiet ? La Ligue des champions arrive, le moment est difficile pour nous parce qu’il y a des joueurs blessés. Il faut attendre, on doit s’adapter. Dans ce sens-là, je suis tranquille. J’espère que l’on pourra surmonter ça » a lâché le coach du PSG en conférence de presse.