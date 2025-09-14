«C’est grave» : Panique au PSG, il annonce une catastrophe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a battu le RC Lens ce dimanche grâce à un doublé de Bradley Barcola (2-0), mais la victoire est entachée par plusieurs blessures. Déjà privés d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué, les Parisiens ont vu Khvicha Kvaratskhelia, Kang-In Lee et Lucas Beraldo sortir touchés. Après le coup de sifflet final, Lucas Hernandez et Luis Enrique ont donné des nouvelles des blessés.

Le PSG a renoué avec le succès ce dimanche contre le RC Lens, s’imposant 2-0 grâce à un doublé de Bradley Barcola. Une victoire essentielle pour le club de la capitale, qui reste engagé sur plusieurs fronts cette saison et doit gérer un calendrier exigeant. Cependant, cette performance est quelque peu éclipsée par l’inquiétude entourant l’état physique de plusieurs joueurs clés. Depuis la trêve internationale, Luis Enrique doit composer avec des absences importantes, notamment celles d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué, tous deux blessés avec l’équipe de France. La rencontre face à Lens a malheureusement ajouté de nouvelles incertitudes : Khvicha Kvaratskhelia et Kang-in Lee ont été contraint de quitter le terrain et, plus préoccupant encore, Lucas Beraldo a été évacué sur civière.

Grosse inquiétude pour Beraldo Questionné après le coup de sifflet final, Lucas Hernandez était inquiet, surtout pour Beraldo. « Kvara a pris un tacle et n'a pas pu continuer, mais ça va aller. Pour Lee, ce n'est pas trop grave. Le plus grave, c'est Beraldo. Je ne sais pas encore ce qu'il a, mais la douleur avait l’air grande » a déclaré le joueur du PSG au micro de beIN SPORTS.