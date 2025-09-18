Mercato - PSG : Le transfert d’un buteur attendu !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Buteur mercredi soir en Ligue des Champions contre l'Atalanta Bergame, Gonçalo Ramos a une nouvelle fois rappelé toutes ses qualités devant le but malgré son statut de remplaçant de luxe au PSG. Et Emmanuel Petit regrette d'ailleurs amèrement que le buteur portugais ne soit pas parti dans un autre club cet été, lui qui attendait de voir Ramos enfin pouvoir s'exprimer ailleurs qu'au PSG.

Barré par une rude concurrence sur le front de l'attaque au PSG avec les présences d'Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Khvicha Kvaratskhelia, Gonçalo Ramos peine à gagner sa place de titulaire dans le onze-type de Luis Enrique. Entré à l'heure de jeu mercredi soir lors du match de Ligue des Champions contre l'Atalanta (4-0), Ramos a profité des nombreuses absences pour se mettre en valeur et inscrire le dernier but du PSG dans les arrêts de jeu.

« J'aurais préféré qu'il aille voir ailleurs » Mais la situation du buteur portugais au PSG interroge certains observateurs, à commencer par Emmanuel Petit : « Ramos… Le marché des transferts s’est terminé, j’aurais peut-être préféré le mettre sur la liste des transferts et aller voir ailleurs pour avoir du temps de jeu », a indiqué le champion du Monde 1998 au micro de l'After Foot, sur RMC Sport, qui attendait donc un transfert de Gonçalo Ramos cet été.