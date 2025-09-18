Transferts confirmés, le PSG va mettre le feu sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que le PSG réalise un début de saison très solide en terme de résultats, surtout compte tenu du contexte compliqué sans préparation estivale, l'infirmerie continue de se remplir. Mercredi soir, Joao Neves est effectivement sorti sur blessure. Une situation qui pourrait conduire le PSG à s'activer durant le mercato d'hiver.

Après une saison complétement folle qui s'est terminée mi-juillet en finale de la Coupe du monde des clubs, le PSG a connu une très courte intersaison sans vraie préparation physique. Pour le moment, cela ne se ressent pas dans le résultats puisqu'après avoir remporté la Supercoupe d'Europe contre Tottenham, le club parisien a remporté ses quatre premiers matches en Ligue 1 et s'est imposé contre l'Atalanta pour son entrée en lice en Ligue des champions (4-0).

L'infirmerie du PSG continue de se remplir En revanche, ce que laissait craindre un tel manque de préparation se confirme, à savoir l'enchaînement des blessures. Alors que Désiré Doué et Ousmane Dembélé sont absents pour plusieurs semaines, Lucas Beraldo a également rejoint l'infirmerie dans laquelle Lee Kang-In et Khvicha Kvaratskhelia ont fait un court passage. Mais mercredi soir, Joao Neves a également connu une alerte musculaire et a quitté la pelouse du Parc des Princes en se tenant la cuisse.